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瑞銀：內地車市最壞情況已過 　　隨着內地疫情逐漸趨緩，汽車銷售有明顯復甦迹象。瑞銀投資研究部中國汽車行業分析師鞏旻表示，疫情的影響逐步消除，中國汽車市場於4、5月銷售表現較預期造好，相信內地汽車的強勁銷售能維持數月，預計該行業全年銷售將由雙位數跌幅，收窄至單位數跌幅。

2020-06-05 列印
        鞏旻指出，內地乘用車於4月下跌3%，已恢復至去年同期水平，而商用車表現更出現正增長。他相信，內地汽車市場最壞情況已經過去，預計乘用車第二季將錄正增長，料第三季度更有雙位數字增長。

        汽車銷售復甦方面，他相信，豪華汽車在整體市場表現較好，雖然受到疫情影響，但整體購買力未見有太大的改變，內地大城市民眾的經濟能力較為穩健，消費力所受到的衝擊較少。



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