疫情受控需求反彈 禹洲千億銷售不變

今年首季因新冠肺炎疫情爆發，內地樓市一度遇冷風，禹洲地產（1628）高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡昨表示，隨着內地疫情受控，近期一、二線城市的購房需求反彈明顯，維持今年衝擊「千億」的銷售目標不變。但買地方面，則更加謹慎，買地預算由原本的500億元（人民幣，下同），縮水兩成，至400億元，



邱于賡續稱，今年首5月累計合約銷售額已達307.4億元，按年升44%。今年全年可售貨值1800億元，且主要佈局在需求較強勁的一、二線城市，預計去化率達55%即可完成1000億元銷售目標，有信心完成全年銷售目標。近期境內融資環境較為寬鬆，故下半年主要考慮在境內融資。



下半年主要境內融資



拿地方面，邱于賡表示，因土地市場過熱而下調今年拿地預算至400億元。他稱，原計畫以今年千億合約銷售額的50%，即500億元用於買地開支；但觀察到今年以來一、二線城市的土地公開招拍掛市場火熱，地價偏貴，再以高溢價拿地或會虧損，因此拿地取態轉向審慎。除公開市場招拍掛外，還洽談收購項目，後續亦會探索城市更新等途徑以更低成本拿地。



禹洲地產去年毛利率按年大降4.5個百分點至26.2%，已連續3年下滑。邱于賡坦言，毛利率下滑主要是政府土地招拍掛的地價居高不下，令拿地成本上升，加上一二線城市樓市持續限價等因素所致。他又指，整體房地產行業毛利率均存在下行趨勢，未來會盡量將毛利率控制在25%以上。



該公司財報顯示，禹洲地產2019年總負債達逾1100億元，資產負債率約80%。因槓桿率持續走高，禹洲地產早前遭國際評級機構降級。其中標普直接下調禹洲地產評級至「B+」，展望「負面」。



對此，邱于賡回應，標普對該公司「差別對待」，下調禹洲的評級「不合理」。他強調公司流動性充裕，現金短債比為2.33倍；自去年中期起已加強去槓桿，預期項目回款後負債比率可持續下降。



