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LV擬壓價收購Tiffany

2020-06-05 列印
　　美國近日的示威活動持續，除影響民生外，亦影響大企業的併購計劃。外電引述消息指，全球最大的法國奢侈品牌集團LVMH收購美國珠寶品牌Tiffany&Co.的計劃隨時有變，LVMH擬壓價，正與顧問團隊尋求Tiffany重新磋商收購條款，以下調收購價。不過，有指Tiffany並不同意，認為在法律基礎上不需重啟談判。

　　路透社引述消息人士指出，LVMH行政總裁Bernard Arnault希望與Tiffany重新就收購進行談判，並爭取Tiffany下調早前協定的每股收購作價135美元的建議。Tiffany則認為在法律基礎上不需重啟談判，並堅持遵從原定的合併條款。

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