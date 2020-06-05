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碧桂園上月銷售561億

2020-06-05 列印
　　內房5月銷售回暖，碧桂園（2007）昨公布，5月權益合同銷售金額錄得約561.1億元（人民幣，下同），按年微增3.3%，對應權益合同銷售建築面積約665萬平方米，按年增14.2%。經計算，碧桂園今年首5個月累計實現權益合約銷售額2059.9億元，按年微降7%。

　　碧桂園總裁莫斌早前稱，今年全年權益可售資源約9066億元，去化率目標為67%。這意味着碧桂園首5月已完成全年權益銷售目標6074億元的約34%。

　　世茂房地產（813）5月合約銷售額亦按年大升37%，至約220.2億元；首5個月累計合約銷售總額約為802.7億元，按年升12%。

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