中環IFC外望——金管局夥銀行業推人才起動計劃

疫情衝擊下，本港市況艱難，企業招聘意欲低。金管局就聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為本地大學應屆畢業生提供約300個為期6個月的職位及銀行業相關培訓。參與者月薪1.2萬元，金管局將向參與機構提供最多一半的薪金資助，及相關培訓費用；以此計算，該局將提供過千萬資金。金管局總裁余偉文於《匯思》中稱，相信經濟復甦後，金融業對人才需求仍然殷切。



金管局表示，香港銀行公會及所有本地大學均支持該計劃，銀行、儲值支付工具運營商連同金管局將提供約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。計劃將由本月15日起接受申請，參與機構在面試後，會於7月底左右公佈結果；工作於9月初開始，為期6個月。金管局會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪1.2萬元的50%，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。



余偉文於《匯思》中撰文表示，金融業為香港的支柱產業之一，佔本地生產總值約20%，也是經濟增長的主要動力。由於疫情，今年應屆畢業生「搵工」殊不容易；不少公司都表示今年將暫停招聘甚至裁員。



全球智能手機出貨 今年料減12%



市場研究公司IDC昨日發表報告指，由於新冠肺炎全球肆虐，料今年全球智能手機出貨量按年跌近12%，至12億部，上半年智能手機出貨量亦會衰退18.2%，又預測在明年第一季前不會恢復增長。



IDC高級研究分析師Sangeetika Srivastava表示，各國的封鎖措施及失業率攀升，消費者信心受到打擊，開支流向生活必需品，直接影響短期內的智能手機銷售情況。但是他預計，5G將成為催化劑，並於2021年全球智能手機市場復甦中發揮關鍵的作用。



IDC估計，今年內地市場智能手機出貨量跌幅僅為單位數，因為大部份工廠已復工，旅遊及物流的限制亦有所放寬；相反，歐洲國家則會錄得雙位數字的跌幅，特別是西班牙和意大利等疫情較為嚴重的國家。



高瞻