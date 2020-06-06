恒指續漲404點 地產股表現搶鏡

由六月開局至今，恒指五日累積急漲1808點或7.9%。
華置急飆六成
另外，港匯強勢未止，金管局昨日再向市場接美元盤，並沽出38.75億港元，令下周二銀行總結餘升至996.43億元。不過港匯未有因而轉弱，續在7.7501元徘徊，貼近強方兌換保證。
本地重資產股追落後，華人置業曾飆77.35%，至6.42元，收升60.22%，報5.8元；恒生銀行（011）炒高8.45%，收報134.8元；富豪產業信託（1881）急漲10.35%，收報1.28元；九龍倉置業（1997）升6.23%，收報33.25元；東亞（023）升6.19%，收報18.52元。
地產股表現搶鏡，新世界（017）漲5.44%，收報8.91元；長實（1113）升5.25%，收報46.15元；新地（016）升4.07%，收報99.75元。
地攤概念股繼續獲市場資金熱炒，五菱汽車（305）勁升26%，收報0.63元，三日累升2.18倍；華南城（1668）稱主動扶持園區商戶，允許商戶利用舖前場地進一步拓展業務，股價抽升20.27%，收報0.89元。
航空股起飛齊勁彈
中國民航局調整國際客運航班安排，市場憧憬中國客機禁飛事件有望解決，全線航空股起飛。南航（1055）急升10.73%，收報3.82元；國航（753）勁彈8.64%，收報5.41元；東航（670）走高7.69%，收報3.08元；本地航空股國泰（293）亦急升5.45%，收報8.9元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，恒指近日累積升幅不少，雖然可望繼續向上，但料其升幅不多，暫時可上望25200點。