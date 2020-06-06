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京東周一招股 11918元入場

2020-06-06 列印
　　內地電商巨頭京東（9618）將於6月8日（下周一）起開始招股。據銷售文件，京東香港公開發售定價上限為236元，以1股京東ADR相當於2股普通股計，較周四京東ADR收市價56.52美元，溢價7.8%，一手50股，入場費約11918.9元。京東將於6月11日（下周四）截止招股並定價，6月18日掛牌。Bank of America Securities、瑞銀及中信為其聯席保薦人。

　　銷售文件顯示，京東擬發行1.33億股，佔擴大後股本4.3%，其中5%或665萬股為香港公開發售，預計集資313.88億元。

  另該股設有回撥機制，若公開發售部份超購100倍，則公開發售股份佔比將增至12%。

　　京東是繼阿里（9988）及正在招股的網易（9999）後，第三隻中概股回巢第二上市，亦是本港第四隻同股不同權股份。承接網易的認購熱潮，綜合本港五間券商，它們合共為京東預留孖展額高達750億元。其中耀才預留300億元；富途預留200億元；信誠及輝立分別預留150億元及100億元。

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