美股勁升帶動 夾淡倉續反彈 港股料挑戰二萬五關

港股上周連升五日，累計急彈1808點，上周五收報24770點，加上美股三大指數上周五齊升逾2%，港股ADR指數及恒指夜期走高，市場人士預測，過去一周市場出現不少淡倉，本周有機會「夾淡倉」繼續反彈，恒指今日料將高開，或會重上二萬五關口，本周內將回補3月11日及12日裂口（約25231至24657點），於24600至25200點上落。



港股ADR指數升215點，報24985點；恒指夜期亦漲273點，較恒指上周五收市高水200點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上周美國失業率較預期理想，美股緊隨抽高，黑期及夜期亦向好，加上昨日內地五月出口數據勝預期，港股今日料將繼續造好，有機會回補3月11日及12日裂口位，至25000至25200點後出現回吐，料港股未來一周走勢，將在24600至25200點上落。



恒指ADR夜期齊報捷



溫傑又指，港股六月走勢「先高後低」，由於日前美國總統特朗普白宮記招制裁中國未見細節，並無宣佈取消貿易協議，預計未來一至兩周成「空窗期」，港股暫時未出現太大利淡因素，舊經濟及政治敏感度高的股份，或會繼續「追落後」。



但他提醒，市場要小心若未來落實《港區國安法》，觸發美國推出具體制裁措施，令中美關係惡化，港股屆時將現回吐壓力。



香港股票分析師協會副主席郭思治指出，港股五月雖窮，但六月未算絕，預計今日高開到24900至25000點。他認為，隨著環球資金增加，港元強勢，上周大市急升直指50天線的動力，並非是財經數據，而是供求關係。他又指，過去一周市場出現不少淡倉，本周大市或進行中期反彈，有機會因「夾淡倉」繼續向上尋覓高位，於24900至25000點之間上落，並可能挑戰100天線（約25200點）。



專家：中美角力左右後市



此外，重磅新股京東（9618）今日開始招股，網易（9999）則將於本周四首掛。溫傑認為，近期市場投資氣氛熾熱，或吸引更多資金流入股市，從而帶動新股及港股市場受惠。另外，本周三內地五月CPI及PPI數據出爐，多間機構預期，由於豬肉價格回落及油價的滯後影響，CPI將保持回落趨勢，或正式重回「2時代」。