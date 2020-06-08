上市公司檢疫今鬆綁 企業高管可往返中港

隨著肺炎疫情有放緩跡象，政府亦部署進一步重啟經濟。財經事務及庫務局局長許正宇接受訪問時表示，由今日開始，將會容許約480間上市公司的管理層往返內地及香港處理業務，毋須進行14日強制檢疫程序。對於美國揚言對港實施制裁，許正宇認為，香港金融優勢不易被取代。



面對疫情肆虐，香港早前實施14日強制檢疫制度，但難免打擊正常生意往來。政府早前實施兩項豁免，容許上市公司核數師可以往返內地工作，毋須進行強制檢疫，至今收到110宗要求豁免申請。此外，政府早前亦容許，上市公司的其中兩名董事，可以跨境參與股東會或港交所聆訊，而毋須進行強制檢疫，至今政府收到近100宗豁免申請。



許正宇指出，由今日開始，豁免範圍將進一步擴大，由以往只限董事，擴大至上市公司的其他管理層；至於跨境活動的範疇，由以往只限股東會或港交所聆訊等法定會議，擴大至其他重要商業活動。然而許正宇表示，為了在防疫與商業活動取得平衡，只有恒生指數、國企指數、恒生綜合大型股、中型股、小型股指數的成份股才符合資格。合資格公司現時大約有480間，以市值計，相當於港股總市值的95%。



許正宇：港優勢難取代



雖然政府積極重啟經濟，對金融市場發展尤為重視，但美國宣稱將進行制裁，難免令香港金融業面對陰影。不過，許正宇指出，世界經濟的增長引擎，是在亞洲尤其是在中國。



許正宇稱，香港既有熟悉內地市場的人才，又有國際信賴的金融市場、中介機構以及監管制度，香港優勢不易被取代。香港成功抗疫，更凸顯香港是安全地方，不論外國有甚麼舉動，相信最終人和錢都會留在本港。