非農就業勝預期 市場樂觀 杜指續彈461點

市場人士持續對經濟重啟抱持樂觀態度，加上非農就業報告遠勝預期，帶動美股周一高開後輾轉向上，杜指踏入中段一度將升幅擴大至超過300點。杜指早段報27394點，升283點；稍早時盤中暫時高位曾見27425點，升幅達到314點。標普500指數報3210點，升16點。納指報9843點，升29點；曾高見9850點，再創盤中歷史紀錄新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27572點，升461點；納斯達克指數收報9924點，升110點，再創新高。



滙控（005）美國預託證券價格曾見41.22港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見430.53港元，較香港收市價升0.53港元。



美施壓要求撤龍蝦關稅



美國總統特朗普向中國和歐盟施壓，要求撤銷對美國龍蝦的關稅，否則會對其採取報復性措施。他還指派美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），研究對歐盟汽車和未指定中國產品的懲罰性關稅。



OPEC+同意延長減產協議至7月底，以持續平衡全球原油市場。OPEC+先前達成協議，自5月1日起，在5月及6月每天減產970萬桶石油，根據新協議，7月繼續每日減產960萬桶。



OPEC+對於有國家不遵守減產並不滿意，因此要求於5月至6月無法實現100%減產的國家，將需要在7月至9月進行補償。減產計劃將於未來每個月進行審查，直至今年12月。



恒指反覆 曾越兩萬五



全球市場投資氣氛偏強，港股仍然延續升浪，恒指連升五日後繼續靠穩向上，一度重上2萬5關，為3月11日以來首次重上25000，為後勁不繼，一度掉頭跌91點，至24678，收市微升6點，報24776，六連升成功達陣；國指曾失守一萬關口，收造10008，下滑57點；主板成交1292.93億元。分析指，港股已累積一定升幅，恒指24800以上阻力大，投資者暫應忍手，持貨者則可考慮先行食胡。



藍籌股個別發展，京東（9618）昨日起招股，港交所（388）曾升見298.8元，但收市跌0.48%，報292.8元；建行（939）回吐1.57%收報6.29元；恒生（011）揚3.41%，收報139.4元，是升幅最大藍籌股，兩日累飆逾12%。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，港股已累積不少升幅，恒指24800以上阻力較大，投資者暫應忍手大手入貨，持貨者則可考慮先行食胡，他重申本月資金聚焦於兩隻大型新股回歸，料短期後市走勢或「唔上唔落」。他指美團股價已完全反映其基本因素，高位入貨者應小心市場散貨。