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兩教育股研港第二上市

2020-06-09 列印
　　本港新股市場火熱，中概股回流潮亦持續升溫，市傳在美上市的教育股新東方（EDU）、好未來（TAL）正考慮回港作第二上市。另外，在深交所上市的內房企金科（000656.SZ）擬分拆旗下物業管理業務赴港上市。

　　路透社旗下《IFR》引述消息人士指，新東方、好未來正與部份投資銀行商討來港第二上市的可能性，以減少中美角力所帶來的影響。

  不過，隨後新東方、好未來均稱回應，目前未有赴港上市計劃。截至昨晚10時，新東方、好未來總市值分別約達1637億元及2994億元。

　　彭博昨亦引述消息人士指，金科已委託銀行，將籌備旗下物業管理公司在香港進行首次公開募股，籌資規模最低為5億美元（約合38.75億港元）。
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