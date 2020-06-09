京東熱度更勝網易 首日孖展近430億

中概股回流熱浪再襲，京東（9618）昨日開始招股，統計15間證券商數據，首日共借出近430億元孖展額，公開發售超購26倍。相較本港另兩隻中概股阿里巴巴（9988）及網易（9999），首日凍資62.9億及272.77億元，京東首日反應更勝一籌。



京東來港第二上市，擬發行1.33億股份，每股發售價將不高於236元，最多集資313億元，其中公開發售佔5%，即665萬股，香港部份集資15.69億元。市場消息指，該股國際配售亦已獲數倍超額認購。京東將於6月11日（周四）截止招股。



在各證券商中，輝立借出133億元；耀才借出84億元；大華繼顯借出80億元；富途借出37.41億元；凱基及英皇均借出30億元；信誠借出12億元；致富借出5億元；時富借出3.7億元。孖展息率方面，最低是一通，僅為1%。



京東為本港第三隻回歸的中概股。對比「前輩」阿里及網易，京東首日招股數據更為省鏡。阿里去年招股期間，由於市場憂慮中美貿談出現變數，首日孖展表現淡靜，券商僅借出62.9億元，超購1.67倍。上周網易首日凍資272.77億元，超購41倍，而正在招股的京東由於在港集資額高於網易，令其超購倍數相對較低，但單論凍資額，京東就是網易的1.56倍。



銀行紛推新股優惠



各大銀行亦借近期中概股熱潮，紛紛再推新股認購及融資認購優惠。經中銀香港認購京東的客戶，可豁免認購手續費，融資成數最高達九成，最低借款金額10萬元，息率劃一為1.68厘，較上周認購網易的息率1.8厘，再低0.12個百分點。經大新認購的客戶，亦可豁免認購手續費，年利率亦為1.68厘，惟只適用於貸款額50萬至500萬元。恒生方面，除豁免100元新股手續費外，客戶還可享特惠貸款年利率1.9厘。



