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恒地：疫情緩和樓市暢旺

2020-06-09 列印
　　疫情令本港消費及商業市道低迷，恒地（012）聯席主席兼總經理李家誠表示，二月起為商戶減租措施至今未有停止，令整體租金收入下跌約一成。他又稱，疫情緩和後樓市已見昌旺，中小型單位需求仍大，料今年樓市會穩定健康發展。

　　李家誠指出，今年樓市仍然暢旺，特別是五月疫情紓緩過後，一手及二手成交量回升至6000宗。

　　恒地自二月起為旗下商戶提供租金寬減措施，李家誠稱，目前仍在扶助經營困難的商戶，減租幅度介乎20%至60%，冀可共度難關，該集團整體租金收入減少僅約10%，因為大部份租金收入是來自寫字樓。

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