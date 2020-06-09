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金管再入市沽42.63億港元

2020-06-09 列印
　　中概股來港上市，持續吸引資金流入，港匯昨日再次觸及7.75強方兌換保證水平，金管局亦要再接美元沽盤，沽出42.63億港元，為上周四以來第四度入市，累計沽出近140億港元，令本周三的銀行體系總結餘進一步升至1087.33億元。據彭博報價資料顯示，昨日清晨時分港匯曾升穿7.75兌1美元，高見7.7498，午後至晚上不時觸及7.75。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，港匯升穿強方兌換保證水平時，市場交投薄弱，故出現這情況並不出奇，但已很快回復正常。他指港匯走強，主要是氣氛向好，資金持續流入本港，追逐IPO及新經濟投資，加上半年結因素，帶動港元需求殷切，預料在本月底前港匯強勢不止。

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