登記政府派錢一萬 銀行高息抽獎搶客

政府終於公佈派錢一萬元的詳情，市民可於本月21日起進行電子或書面登記，最快可於7月8日收到一萬元。多間銀行亦紛紛出台登記細節及相關優惠，包括高達一萬元的大抽獎等，以吸引客戶，亦有銀行乘機推高息吸客，年息率高達四點三厘。



21間銀行接受用戶申請一萬元「現金發放計劃」，其中包括首間開業的虛擬銀行眾安銀行；多間銀行推出現金獎賞優惠。渣打銀行表示，6月21日至8月15日期間，透過該行登記計劃並收到款項，該行每周會抽出三份一萬元現金獎。恒生銀行（011）亦指，透過該行個人e-banking或流動應用程式登記，客戶會自動進入大抽獎；該行提供五名一萬元及9000名20元的現金獎賞。



有機會獲一萬現金獎



滙豐銀行就玩神秘，稱所有於八月底或之前登記的客戶，均會自動參加抽獎，贏取豐富獎品；其他優惠亦將推出，詳情即將公佈。中銀香港（2388）表示，至8月31日，新客戶透過該行手機應用程式開戶，並透過其帳戶收取一萬元後，於該行手機或網上銀行開立港元定期存款；以10萬元開立三個月定期存款，年利率4.3厘計，三個月收息約1000元。



透過電子網絡銀行或應用程式登記的東亞銀行（023）客戶，亦有機會獲取一萬元現金；該行又指，參與客戶於推廣期內每進行一次轉數快交易，亦可獲得額外一次抽獎機會。大新銀行（2356）合資格客戶也有機會贏得20元及一萬元。至於眾安銀行，則重開「唔要一萬 我要萬一」活動，每日下午三時定時開放，符合條件客戶可獲額外1000元。



