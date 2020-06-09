  • 2020年6月9日 星期二
  • 28º
  • 91%
熱門： 派1萬順天邨唐狗水龍捲海洋公園

日報新聞 > 財經

外資賭企恐淡出澳門

2020-06-09 列印
　　國際風險評估機構Steve Vickers and Associates（SVA）指出，隨著中美緊張關係及疫情影響，美資博彩業經營者在澳門正面臨重大威脅，於當地地位亦將淡出。

　　SVA創辦人兼行政總裁Steve Vickers表示，外資博企在澳門的商業威脅，正面對來自貿易戰、疫情大流行、香港政治風波及南海局勢以來，中美關係不斷升溫，隨著2022年澳門賭牌到期，重新競投將令行業重新洗牌，認為中國會考慮是否讓美資博企繼續從中取利。Vickers指出，以往依賴營運經驗而進入澳門的美資賭企，日後影響力將大不如前，「中國企業需要美資參與的說法已被摒棄」，並指澳門博企和博彩中介人已較美資企業，更善於在中國市場立足。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd