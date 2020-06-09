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Blue免費送一億人壽保

2020-06-09 列印
　　疫情之下保險公司動態不斷。網上人壽保險公司Blue昨日表示，向特定受疫情影響的行業人士，免費提供人壽保障，保障期為一年，每人保額25萬元，名額400名，即合共一億元。其行政總裁兼執行董事孔德秋表示，相信網上保險銷售市場具有很大發展空間。

　　新項目的受惠行業包括旅遊航空及酒店、零售及餐飲、以及藝術及消閒；申請者需為年齡介乎18至55歲的香港永久性居民，受疫情影響失業，或因就業不足面對經濟壓力，而且未持有任何Blue現有保單。

　　Blue今年2月推出保障期5年、平均年息達3厘的儲蓄保險，該公司行政總裁兼執行董事孔德秋昨於傳媒電話會議中表示，儲蓄產品申請增幅強勁。

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