中環IFC外望——David Webb減少寫文全力抗癌

有「股壇長毛」之稱的54歲獨立股評人David Webb昨日發文自爆，最近患上前列腺癌，並已擴散至骨骼，未來將全力展開抗癌之路，以及減少投放在公共事業的時間，意味不會再花大量時間撰寫文章或調查報告等，但強調仍會就大事發聲。David Webb率先提倡香港小股東維權行動，包括「殭屍行動」，近幾年亦有「謎網股」清單等，協助散戶避過不少危機。



David Webb於個人網站透露，於5月12日曾向骨科醫生求診，起初他自以為是神經線問題，而引起的一些手臂疼痛，左手剛開始感到疼痛，便以為是過去常用鍵盤而引發的「滑鼠手」，但進行脊椎磁力共振掃描檢查後，手臂疼痛消失，於四日後發現脊椎長出腫瘤，而在進一步的掃描和活組織檢查後，最終被確診患上前列腺癌並已入骨，但慶幸的是尚未擴散至腦部。



不過，他對自己患癌的睇法樂觀，強調「自己會一如以往全力戰鬥，期望隨著新療法出現，自己在幾年之內能戰勝病魔」，並會為支持自己的妻兒繼續努力生存。



李家傑：籲港人珍惜香港前途



《港區國安法》在港立法工作正緊密進行，恒基地產聯席主席兼總經理李家傑表示，香港目前面臨的困境有目共睹，企業會盡最大力量與市民共度困難，而國家亦有責任做應做的事，他說：「如果無咗安定環境，所有振興經濟、或者改善民生嘅努力都將會白費」，他又指香港有良好基礎，呼籲港人一起努力，珍惜香港前途。



而評級機構標準普爾主權評級部門高級董事陳錦榮表示，過去一年香港發生不少負面事件，但都不足以再遭下調信貸評級，包括《港區國安法》制定亦無礙判斷，維持香港「AA+」評級及展望穩定。陳錦榮稱，該機構從不視香港為中國的地方政府，因其有一套貨幣體系反映財政獨立，但稱若「一國兩制」無法維持，屆時將重新審視香港評級。



高瞻