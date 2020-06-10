納指曾突破一萬點創新高 美股回吐 杜指跌300點

外圍股市昨晚顯著回吐，主要是歐美出現貿易糾紛，以及觀望美國聯儲局對經濟前景的取態，美股杜指早段曾跌逾400點。杜指曾跌386點，見27186點，跌幅1.4%。標普指數早段跌1.1%，納斯達克指數則轉跌為升。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27272點，跌300點；納斯達克指數收報9953點，升29點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.99港元，較香港收市價跌0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見433.15港元，較香港收市價跌0.65港元。



美恐有2.5萬商店倒閉



歐盟表示，美國在近幾星期，在貿易談判之中後退。市場擔心假如不能達成協議，歐盟最快在七月對美國貨徵收以十億美元計的關稅，美國相信亦會進行報復措施，成為經濟不穩定因素。



另一方面，新冠肺炎疫情對美國實體零售業帶來嚴重衝擊，據Coresight Research數據顯示，美國今年或將有高達2.5萬間美國商店永久關閉，打破2019年9800多間的歷史紀錄。



觀望儲局議息



美國納斯達克指數造好，在星期二的交易時段一度升破10000點，創下紀錄新高。受惠於美國經濟在疫情後重啟的刺激，多隻納指成份股急升，其中蘋果升超過3%，亞馬遜、Facebook及Netflix的股價都升2%。



另外，美國聯儲局一連兩日舉行議息會議。市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意料強勁，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。



港股漲280點錄七連升



港股方面，恒指再破近期高位，並曾重上100天線（25145），一度炒高476點，至25253點，刷新3月11日以來高位，並成功補回相關裂口，收市亦企穩二萬五，收報25057點，漲280點，連升第七個交易日，累漲2095點，直至目前為止，「六絕月」恒指暫時未嘗一跌。國指也跟隨向上，上揚112點，收報10121點，大市成交金額1242億元。



摩根士丹利預料澳門博彩股，將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，並受惠賭收和利潤按月回升，故調高多隻濠賭股目標價。永利澳門（1128）炒高6.55%，收報15.62元；金沙（1928）漲3.49%，收報34.1元；美高梅中國（2282）揚2.91%，收報10.62元。



地產股勁彈，九龍倉置業（1997）抽升5.74%，收報35.9元，為表現最強勢藍籌股；領展（823）升3.63%，收報68.55元。



