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資金大舉流入 港匯再觸7.75

2020-06-10 列印
　　IPO及套息交易帶動，資金流入停不了，港匯繼續徘徊於7.75強方兌換保證水平，金管局連番入市買美元沽港元，繼前日3度共沽93.47億港元，昨再沽出19.38億港元，即今周起兩日內已四度入市累計沽出112.85億港元，令本周四銀行體系總結餘增至1157.49億元。

　　港匯昨日全日偏強，多次觸及7.75兌1美元，截至香港時間晚上7時許，續高企於該強方兌換保價水平。金管局於周一先後在香港及紐約時段入市，一次在港進行，另兩次在紐約時段分別沽出14.26億及36.58億港元。周二金管局再沽逾19億港元。市場料金管局入市行動陸續有來。

　　資金持續湧港，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，主要是IPO及套息因素吸引資金流入。
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