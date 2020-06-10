國泰重組集資求存 政府出手泵273億

疫情令航空業重創，本港航空業一哥國泰航空（293）處於危急存亡之際，政府罕有做「白武士」出手拯救，分別購入國泰優先股及提供短期過渡貸款融資，泵水273億元，連同國泰向股東供股，整個資本重組計劃集資390億元。國泰主席賀以禮表示，若缺乏今次資本重組計劃的資金，將會面臨倒閉。



飽受疫情蹂躪的國泰，昨日公佈資本重組計劃，分三大方向引資，包括向政府發行195億元優先股及認股權，以及定立78億元過渡貸款融資協議，另外向股東以「11供7」方式供股集資，共籌集390億元，圖化解資金危機。



國泰指出，疫情爆發以來客運收入銳減，自二月起每月「燒錢」25至30億元，引述分析員預期復甦期很漫長，最快要待2023年，才能恢復至危機發生前水平。



「11供7」供股集資



財政司司長陳茂波表示，政府無意入主國泰、成為長期股東或參與其經營管理，強調今次注資只是保護香港國際航空樞紐地位，並無任何政治考慮。根據條款，政府有權任命兩名觀察員出席董事局會議，陳指出，不準備派政府官員，初步計劃人選是資深及豐富經驗的法律、會計或商界人士，在保障政府的投資方面，發揮一定監督作用。



政府根據《財政司司長法團條例》設立公司Aviation 2020，成為優先股及認股權證的持有人，其中優先股規模為195億元，在持有期間，國泰須在首三年支付三厘利息，即共獲得17.55億元利息，第四、五及第六年後，息率便分別調高至五厘、七厘及九厘息。



陳茂波指，條款設計是愈遲贖回優先股，公司成本愈貴，鼓勵國泰恢復正常業務時，能盡快還錢及贖回優先股，他估計今次是項中期投資，國泰要「三幾年」方能改善業務，讓政府退場。



