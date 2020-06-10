澳博營業額料僅及去年一成

澳博（880）副主席兼行政總裁蘇樹輝昨出席股東大會後指，受新冠肺炎疫情影響，澳博現時營業額只有相當於去年的10%，料整體行業上半年「個個都蝕本」，全年來看亦不甚樂觀。但他續稱，澳門博彩業最壞時間已過，博彩收入或將見底回升；希望下半年港澳及大灣區關口重開後，能追回營業額，而明年或有更強勁反彈。



澳博創辦人、「賭王」何鴻燊上月末逝世，賭王之女、澳博主席何超鳳昨表示，全體員工均對父親何鴻燊離世感到不捨，但自2018年何鴻燊退休後，現任董事會與公司團隊一直保持正常運作，因此認為何鴻燊離世不會影響公司業務發展。但她強調，父親作為集團創辦人，他的精神會永遠長存。



