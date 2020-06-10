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畢馬威：逾半基金樂觀港前景

2020-06-10 列印
　　會計師行畢馬威與香港投資基金公會（HKIFA）昨日發表聯合報告，逾半受訪基金公司對香港基金管理行業未來五年前景持樂觀看法，53%受訪公司預計到2025年，管理總資產規模將增長11%至30%，皆因中國內地開放資產管理行業所帶來的機遇、大灣區持續發展、科技帶來的變革及環境、社會與管治（ESG）投資等因素。

　　被問及社會運動及國安法對行業所產生的影響時，香港投資基金公會主席李錦榮認為，香港基金管理行業仍維持主要資產管理中心的地位，全因香港與內地獨特的關係、資金自由流動和良好基礎的金融管理規例。

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