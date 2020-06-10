網易一手中籤率僅8% 京東次日孖展逾百億

中概股回流潮成大勢所趨，第二隻即將「着陸」的中概股網易（9999）將於明日上市，市傳其公開發售部分合共獲得逾37萬份認購申請表，可謂一手難求。有本地媒體報道指，網易一手中籤率僅得約8%，「一手黨」中約有1.4萬人能夠獲分配股份，難以再現阿里巴巴（9988）時八成中籤率的情況。



網易今日會公布分配結果並有暗盤交易，凱基證券投資顧問部分析員陳樂怡表示，因港股價格會受美股影響，相信網易首日不會有超過單位數百分比的升幅，投資者或更適宜中長線持有。另外，按目前情況看，中概股回流熱潮興起，若果後續上市的中概股規模與網易或京東相若，相信熱度會進一步提升。



京東（9618）第二日孖展認購再進賬逾100億元，本報綜合15間券商數據顯示，京東目前合共錄得553.41億元的孖展認購，超購逾34倍。根據京東「一拆二」的上市方式，目前上限定價為每股236元，若與6月8日美股收市價59.17美元對比，仍然有至少2.8%的溢價，市場或較多投資者仍持觀望態度，令次日招股不如首日熱烈。但與網易（9999）首兩日的招股表現對比，孖展部分仍然高出近50億元。



力天今招股籌三億



當中，輝立證券合共借出160億元孖展，較第一日再多27億元，大華繼顯合共錄得100億元孖展認購，耀才則借出91億元，富途借出54.54億元，英皇借出48億元，凱基借出40億元，信誠及致富則分別借出28億及7億元。



另外，內地電視劇製作公司力天影業（9958）將於今日起招股，全球發售7500萬股，最高集資2.88億元，招股價介乎2.56至3.84元，每手1000股，入場費3878.7元，下周一（15日）截止招股，預計6月22日掛牌，方正證券為獨家保薦人。



