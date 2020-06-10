證監倡放寬規管 吸引房託股港上市

證監會擬放寬房地產投資信託基金(REITs)限制，建議修改《房地產投資信託基金守則》，展開為期兩個月的諮詢，目的是為香港的REITs在進行投資時提供更大靈活性，吸引更多REITs來港上市。



證監提出的建議修改包括，容許REITs投資於少數權益物業；在取得單位持有人批准的情況下，於投資物業發展項目時，可超過現有的資產總值10%的上限；及將REITs的借款限額由資產總值的45%增加至50%。另證監亦建議將關連人士交易及須予公布的交易，與上市公司的規定大致看齊。



領展(823)表示歡迎證監會提出修訂《房地產投資信託基金守則》，並考慮在適當時候提交回應。



