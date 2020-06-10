蒙牛盈警 中期純利料減半

旅遊業受疫情打擊，停頓五個多月，展望未來二、三個月，全球疫情仍會反覆，難望大批國際旅客重臨。目前旅遊業的共識是，先推動本地遊，吸引港人參與，爭取收入，以求絕處逢生，待本港與鄰近地區通關之後，再擴大本地遊規模，接待入境客。這個翻生構思是否可行，還要視乎政府會否放寬本地遊的「限聚令」。 根據限聚令，參與同一目的活動的人數，上限八人，換言之，一個本地遊團，計及導遊，最多只有七名團友。有旅行社形容如此細團，難以開辦，安排交通、用餐、行程等，成本變高，而團費不足以支付。旅遊業人士昨天約見商經局官員，反映八人限聚令打擊本地遊，期望局方在平衡風險下，適度放寬。 限聚令有其防疫功能，但在疫...

2020-06-10