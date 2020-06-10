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蒙牛盈警 中期純利料減半

2020-06-10 列印
　　蒙牛乳業（2319）昨早發盈警，因今年2月至3月的銷售受新冠肺炎疫情爆發影響，預期集團今年上半年現有可比業務收入雖仍能按年錄得正增長，但同期純利料倒退45%至60%。據蒙牛2019年中期財報，其去年上半年純利錄得20.77億元人民幣，收入錄得398.57億元，意味蒙牛上半年純利介於8.3億元至11.4億元間。

        蒙牛稱，上半年純利下降主要因今年首季為復工復產、降低渠道庫存、向社會捐贈款物等，額外成本上升。而4月至5月的整體業務恢復良好，現有可比業務的營業收入較去年同期已恢復雙位數增長。

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