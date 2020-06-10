中環IFC外望——宏利首季醫療單升17%

今年3月，不少市民趕及上個扣稅年度的尾班車，購買可扣稅保險產品。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道昨表示，今年首季，宏利醫療保單以年度化保費計，按年升17%，其中自願醫保（VHIS）的銷售佔55%。他續說，首季過後，公司的自願醫保銷售仍維持增長態勢，扣稅只是市民購買自願醫保的其中一個考慮，相信疫情令市民保障意識提升。



新冠肺炎疫情衝擊環球及本港經濟，紀榮道續稱，經濟下行風險影響各行各業，但「有危亦有機」；宏利一項調查顯示，30%有興趣於今個稅務年度投保自願醫保的受訪者表示，疫情令他們覺得需要更好的醫療保障。



調查亦指，38%未擁有自願醫保的受訪者有意購買或轉保，考慮購買的主要原因為扣稅、保證續保至100歲，及政府支持等。有28%受訪者不太可能或極不可能購買或轉保至自願醫保，主要認為保費高昂、計劃依賴公營醫療系統，及稅務優惠吸引力不大等。紀榮道認為，市民對自願醫保仍有許多誤解，因此仍需加強教育及推廣。



大新卡網上申請10分鐘批核



本港數碼工具及遙距業務持續發展。大新銀行（2356）昨日表示，推出升級版「e直通遙距信用卡申請」，新客戶毋須遞交文件，信用卡申請至批核的時間可縮短至最快約10分鐘；該行又預設1萬港元的信用卡限額，及免費提供網購保障。



大新銀行於2018年推出「e直通遙距信用卡申請」及線上身份認證，昨日就推出進一步運用大數據分析的升級版。該行信用卡及銀行業務拓展主管布少敏表示，追求數碼銀行服務的客戶，亦有網購習慣，因此大新預設1萬元的即時批核信用額，相信可平衡信用卡網購的安全風險及客戶需求。且透過大新手機應用程式「e直通遙距申請」大新ONE+信用卡的新客戶，可獲價值1800元的12個月相關網購保障計劃，針對欺詐網站、送貨延誤、貨物損毀以及退貨等常見的網購問題提供保障。



大新銀行又指，持卡客戶日後若需調整信用額，可隨時遞交額外文件申請。而相關網購保障計劃的索償次數不限，且可於網上辦理索償申請。



高瞻