儲局每月買債1200億美元 美議息不變 杜指跌282點

聯儲局公佈議息結果之前，市場觀望情緒濃厚，美股偏軟。美股於儲局公佈議息結果後，杜指中段由跌反升39點，報27311點，可惜末段又回落。標普指數跌0.3%，至於納斯達克指數升97點，報10051點破一萬關口。



新冠肺炎疫情拖累美國經濟陷入衰退，聯儲局公開巿場委員會結束兩日息口會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率的目標範圍保持在0至0.25厘，符合巿場預期；亦關注儲局會否討論美債孳息率曲線控制措施。



料2022年始加息



聯儲局不會明確化加息時間，可能採取之前部份官員曾提及的措施，即通貨膨脹上升或失業率下降至某一目標水平時，當局才會考慮加息。彭博調查顯示，聯儲局或於2022年才會加息，亦有經濟師認為可能需要更長時間。



會後聲明指，金融狀況有所改善，部份反映了支持經濟的政策措施以及信貸流向美國家庭和企業的情況。為了支持家庭和企業的信貸流動，聯儲局在未來數月至少會以目前的速度增持美國國債及按揭抵押債券。其中每月購買國債約800億美元，按揭抵押債券則為400億，合共總額約1,200億美元。聯儲局曾經最高每月買債3,750億美元，其後逐步減少。今次亦是聯儲局首次表示未來幾個月的買債規模。



市場亦關注近期偏軟的美元走勢，倘儲局釋放出鴿派訊號，美元或會進一步走低。 經濟數據方面，美國昨晚公佈，5月消費物價指數（CPI）按月下降0.1%，預期為持平。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26989點，跌282點；納斯達克指數收報10020點，升66點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.26港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見445.79港元，較香港收市價跌0.41港元。



此外，內地遊戲界巨擘網易（9999）今天登場，手遊股急升贈興，股王騰訊（700）突破440元阻力，助恒指企穩二萬五大關，收報25049點，跌7點，中止七連漲，成交1272億元。踏入六月股市累升逾2000點，惹來上市公司大股東沽貨套現，百麗體育配售滔搏（6110）股份，套現最多24億元。



網易今掛牌 騰訊突破440元



疫情為美國及全球經濟帶來不確定性，聯儲局官員們對經濟前景的看法常有差異。該局去年底進行的利率預測顯示，2022年底的中值為2.125厘，但新冠肺炎疫情以「黑天鵝」的姿態令環球政府及央行措手不及。今年以來，聯儲局議息變得捉摸不透，包括於3月15日在預定會議外緊急降息；且於3月暫停發佈利率預測，改至本月發佈。