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巴斯狙擊港元 賭年半脫鈎

2020-06-11 列印
        不時唱淡港元的美國對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass），又再發動攻勢，高調開腔表明要狙擊港元。彭博報道，巴斯正啟動一個新基金，將以高達200倍期權槓桿比率，押注賭港元脫鈎，博港元大貶值賺大錢。金管局重申有能力和決心維持聯匯制度。

         引述消息人士指，巴斯向投資者表示，海曼香港機會基金（Hayman Hong Kong Opportunities Fund）於6月1日推出，若港元貶值40%，投資者或可獲得64倍回報。

  巴斯的新基金是利用期權合約作200倍槓桿，當港元大跌可獲取豐厚回報，若未來18個月港元聯匯維持不變，投資者便一無所有。

  巴斯告訴投資者，成立新基金的構思是來自海曼資本的最大客戶。
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