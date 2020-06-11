網易45手穩獲一手 暗盤升6.4%賺790元

中美角力蔓延至財金層面，美國揚言加大監管中概股帳目力度，一眾在美上市的科網股紛紛「回流」避險，本港新股市場在多隻重磅股份陸續有來下，認購變得火熱，去年底中概股阿里巴巴（9988）招股時近乎「人人有份」的情況不復存在。第二隻「上岸」的中概股網易，最終獲得逾37.1萬份認購申請，最終超購近360倍，觸發股份回撥機制，本地公開發售股份數目由515萬股，增至2058萬股，佔全球發售股份12%。一手中籤率僅8%，抽45手方可穩中一手，凍資接近2340億元；惟對比沛嘉醫療（9996）凍資額逾2770億元，網易仍不足以問鼎今年「凍資王」。另外，網易錄得89張「頂頭槌飛」，每張認購申請涉資3.24億元，將獲分配150手股份。
「接棒」的京東（9618）則在昨日截止孖展認購，因網易在同一日公佈招股結果，不少退回的資金趕在京東截止孖展前回流，京東第三日再有逾220億元孖展進帳，有券商表示第三日認購反應和詢問，均較次日熱烈。綜合15間券商統計，京東首三日公開發售部份孖展認購，合共錄得逾774億元，超購逾48倍，惟亦不及網易首三日的833億元孖展。
致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，京東最終公開發售超購不會超過100倍，其早前公佈的上限定價236元，1股美股等於2股港股，對比美股六月九日的收市價58.82美元，仍存在3.4%溢價，投資者「唔一定有錢賺」，因而整體認購熱情或沒有網易強。