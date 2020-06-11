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國泰遭唱淡 目標價6.5元

2020-06-11 列印
　　國泰（293）資本重組計劃獲政府承擔七成資金，並以供股向股東抽水，大行紛紛調低其目標價，指國泰雖然短期紓困，但長遠損害股東權益，大和看最淡，予其目標價6.5元。國泰昨日股價反高開18.7%，高見10.47元，惟隨即掉頭插水，收市倒跌1%，報8.72元。

　　政府所持認股權證及國泰供股的行使價，均為每股4.68元，較公佈前股價大幅折讓46.9%。大和表示，此舉令國泰股東權益大幅攤薄43%，該行對政府有權委派兩名觀察員入局看法中立，認為未必長遠影響國泰日常營運，此舉有助紓緩內地政府對國泰擔憂。該行將其評級下調至「沽售」，目標價由8.6元降至6.5元。

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