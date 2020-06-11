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熱錢湧港 金管再沽22億

2020-06-11 列印
　　資金不停湧港，港匯續處於7.75強方兌換保證水平，金管局頻頻入市，繼前日兩度出手共沽45.96億港元後，昨於香港時段再接美元沽盤，在市場沽出22.09億港元。本月自上周四（4日）起資金再度流入港元，累計流入258.87億元。

　　港匯昨多次觸及7.75兌1美元，金管局繼周二分別於香港及紐約時段沽出19.38億及26.58億港元後，昨日周三又在香港傍晚沽出22.09億元，本周五的銀行結餘因而增至1206.16億元。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆相信，是次資金流入本港非一時舉動，因未來還有多隻中概股陸續來港上市，資金流入之勢短期難逆轉。

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