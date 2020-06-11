銀娛難估算疫情損失 冀港澳盡快恢復通關

疫情下賭場幾乎全面停頓，澳門一眾博企受到重創。銀河娛樂（027）主席呂志和表示，新冠肺炎疫情下，公司旗下賭場人流及收入影響較大，暫時未能估算到疫情至今損失，但基於公共衛生的考慮，會繼續依照政府的做法，冀一個月內港、澳能夠恢復通關，疫情亦盡快受控。



集團副主席呂耀東補充，疫情對各行各業均帶來影響，集團員工數目及賭場面積相對較大，所受影響亦較多。他指出，公司現時每日營運開支達280萬美元（約2184萬港元），但銀娛現金流為同業中最好，相信能捱過今次疫情，但對於公司下半年表現，能否追回上半年損失則仍為未知之數。



推動發展及翻新工程



呂耀東又稱，公司已有作開源節流措施，包括公司董事放棄袍金、高級行政人員減薪、員工自願休假等，並會趁現時客源較稀疏，推動銀娛第三、四期發展工程、加快翻新工程，以及加強防疫措施等，為日後關口重開作好準備。



呂志和提到，本來預計港、澳關口於6月初能恢復通關，但因應本地再次出現確診個案而推遲，另外早前賭場停業半個月，對公司造成影響亦較大，現時港府亦要「派錢」，和推出一系列的「保就業」計劃，反映疫情對經濟影響甚為嚴重。



對於會否因應疫情向澳門政府爭取延長賭牌期限，他則表示，續牌事項為政府政策，需要雙方合作，但會依照政府指示，亦相信政府會公平辦事，公司若遇到困難會與政府相論。



銀娛於年初放棄入標競投日本大阪賭牌，被問到會否同樣放棄競投橫濱的賭牌項目，呂志和回應，現階段日本仍然封關，當中部份關口於近日才逐步開放，仍需要多等1至2個星期，以觀望各方及日本政府回應。



