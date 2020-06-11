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黛麗斯盈警 全年業績料虧損

2020-06-11 列印
　　內衣生產商黛麗斯國際（333）公佈，截至今年三月底止，第三季銷售收入按年微升4%，至3.42億元，主要是因較高利潤的產品組合所致。不過受疫情影響，集團預期第四季業績將受重大影響，以及本財政年度將產生虧損。黛麗斯表示，截至3月底止九個月，銷售收入按年上升5%，至9.87億元，皆因美國客戶較高的銷售額抵銷歐洲客戶銷售額下跌所致，美國市場銷售額佔集團銷售總額78%。集團又稱，第三季負債比率約19%；季內毛利率按季和按年均下跌，第二季毛利率為17%，因新冠肺炎疫情導致公司產量由中國轉移到海外廠房。

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