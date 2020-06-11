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廉署突擊搜查 鼎億急瀉78%

2020-06-11 列印
　　廉政公署再度突擊搜查上市公司，從事中港投融資業務的鼎億集團（508）在港營業地點遭廉政公署搜查。該股昨日午後急瀉，收市插78.29%，報0.038元，創上市新低。而一向稀疏的成交激增至5.27億股，涉資2734.56萬元。鼎億集團日前公佈，廉政公署於公司在香港的主要營業地點進行搜查，公司提供若干文件及紀錄作廉政公署調查之用。公司董事局認為，調查對集團並無重大不利影響，集團的業務及營運維持正常。

　　記者昨日致電鼎億集團，公司對廉政公署調查進展及運營是否正常等問題，一概不予透露。據了解，鼎億集團主要業務為投資控股，透過其附屬公司主要於香港及內地從事貸款融資、物業發展等業務。

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