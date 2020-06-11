中環IFC外望——耀才：恒指年底可上兩萬八

疫情肆虐多月，實體經濟元氣大傷，耀才證券「疫」市投資調查報告顯示，61%受訪散戶，由於手持傳統股份，今年至今平均回報率少於一成。



耀才主席葉茂林形容，香港多災多難，但已經「衰無可衰」，相信隨著美國收緊上市限制令更多中概股回港第二上市，加上更多互聯互通項目落實增加港股交易規模，預計恒指年尾最樂觀可上二萬八大關。



研究部總監植耀輝補充，近期大市氣氛向好，恒指升勢較急，短期大致在25500至26000點位置上落，惟投資者需留意暗湧，如本地經濟局勢，中美兩國角力，疫情後經濟反彈力度及內地下半年出台刺激經濟措施成效等。



報告又指，僅11%受訪散戶，由於投資認購新經濟概念股份，如生科及新經濟行業，整體平均回報率超三成。與此同時，近半數受訪者偏向暫時忍手觀望，採取「現金為王」策略應對「疫」市。



主席辭任 神州租車升兩成



受瑞幸咖啡財務造假事件波及的神州租車（699），或正式與瑞幸及神州系大股東陸正耀「劃清界線」。神州租車昨早公佈，陸正耀辭任主席及非執行董事的職務，自本周二（9日）起生效。



消息刺激神州租車早盤一度漲超兩成，全日共升一成，收報2.31元，但較瑞幸「爆煲」前股價，仍跌去近五成。



該公告指，陸正耀辭任是為將更多時間投入在神州優車（新三板：838006）的履職工作及其他業務之中。



另外，據集團與若干金融機構所訂融資協議的條款，若陸正耀不再為公司董事，則有關機構可宣佈貸款項下的未償還本金、應計利息及其他應付金額立即到期應付。集團現欠付的有關貸款的未償還本金總額約為1.68億美元；但暫尚未接獲貸款人發出立即償還貸款的任何要求。



高瞻