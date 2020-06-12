聯儲局料美GDP降6.5% 憂第二波疫情 杜指瀉1861點

聯儲局對經濟前景看法悲觀，投資者風險胃納急降，而美歐肺炎疫情會否出現第二波大爆發，亦成為環球市場焦點，美股周四開市之後迅速下跌。杜指中段跌逾1500點；標普指數早段曾跌3.36%，納斯達克指數跌2.48%，見9771點，一萬點大關失守。



美國聯儲局本港時間周四凌晨議息後預告美國低息水平將延續至2022年底，但亦指出疫情危機短期內會嚴重影響經濟活動，預料今年美國GDP收縮6.5%，偏向負面的聲明為美國股市帶來震盪。



紐約油價急挫。於紐約商品交易所，七月份期油接近收市時報每桶36.37美元，跌3.23美元，跌幅8.16%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25128點，跌1861點；納斯達克指數收報9492點，跌527點。滙控（005）美國預託證券價格曾見36.55港元，較香港收市價跌1.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見433.08港元，較香港收市價跌9.32港元。



數據方面，美國截至本月6日止的一周，首次申請失業救濟人數達154.2萬人，按周減少35.5萬人，與市場預期的155萬人相若。截至上月30日止的一周，美國續領失業救濟人數2092.9萬人，按周減少33.9萬人。



歐洲股市收市大幅下挫，主要股市跌近4%。投資者消化美國聯儲局對經濟的最新評論，並擔心第二輪新冠肺炎爆發。



英國富時100指數收報6076.7點，跌252點，跌幅3.99%。德國DAX指數收報 11970.29點，跌559點，跌幅4.47%。法國CAC指數收報4815.6點，跌237點，跌幅4.71%。



個別股份方面，電動車廠Tesla周三股價曾升破1000美元，但周四早段回吐，跌超過3%，見約992美元。至於港股，受外圍股市震盪拖累，恒指昨日低開低走，開市後迅速已失守二萬五大關，午後跌勢加劇，更以全日低位收市，收造24480，下瀉569點，連續兩日走低。國指跌穿一萬大關，收造9944，下滑198點。港股成交總額1424億元。



美團逆升3.38%新高



藍籌股全線回吐，中生製藥（1177）股價曾創上市新高，高但收市跟隨大市倒跌0.43%報13.86元。滙控（005）插4.78%收報37.85元。



科網股為市場焦點，美團（3690）又創新高，上升3.38%收報165元；微盟（2013）再創新高，但收跌2.11%報9.3元。