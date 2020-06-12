京東凍資2800億封王 網易首漲6%每手賺700

京東（9618）昨截止公開認購，消息指其公開發售部份超購近180倍，股份回撥後，公開發售佔全球發售股份12%。若以公開發售部分集資15.69億元計，凍資或高達2800億元，勢超越凍資2775億元的沛嘉醫療-B（9996），晉身成新一任「凍資王」。網易（9999）昨首掛，股價曾較招股價升一成，收市升近6%，每手100股帳面賺700元。



京東將港股上市發行價定在每股226元，以此計算是次京東將集資300.58億元。根據美股一股等於香港兩股計算，發行價相對於本周三（6月10日）的美股收市價格60.7美元，折讓約4.08%。



與網易及阿里（9988）一樣，港交所將會在上市首日同步推出京東期貨及期權，合約乘數或規模為500股，而發行商亦可在首日發行京東衍生權證，京東同日亦將納入可進行賣空的指定證券名單。



頭槌飛仍賺兩萬



網易昨日首掛走勢疲弱，與對上一日美股的走勢相反。該股昨日高開133元，較招股價123元升8.13%，開始後數分鐘即見頂，達全日最高位135.2元，升幅不足一成，其後股價走勢不斷向下，以全日最低位收市，收報130元，升5.69%，較周三美股收市價低1.34%，總市值達4458億元，換手率31.81%。若不計手續費及佣金，網易首日一手100股僅賺700元。



是次網易認購合共錄得89張頭槌飛，每張頭槌飛認購金額達3.24億元，每張認購申請均能獲得150手網易股份。而近期孖展利率普遍低於兩厘，若以孖展利率1.9%，借九成孖展計算，5日利息逾8.4萬元，而150手首日帳面賺10.5萬元，頭槌飛仍可賺約2萬元。



受疫情影響，網易昨日採用「雲掛牌」上市儀式，網易創始人、董事局主席兼首席執行官丁磊致辭稱，對網易來說，第二上市是一個全新的起點，相信立足於更了解網易和網易更了解的市場，能夠為廣大用戶帶來更多的價值。



