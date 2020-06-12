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周大福全年少賺36% 派息減四成

2020-06-12 列印
　　本地零售市道繼續吹冷風，周大福（1929）昨公佈，全年少賺36.6%，至29億元，派未期息0.12元，按年大跌40%，全年合共派0.24元；期內不派特別股息，去年同期則派0.3元。該集團執行董事鄭炳熙表示，預計今年財年港澳的營業額和同店銷售將下跌25至30%，但料整體營業額將有高單位數，或甚至低雙位數的增長。

　　周大福昨日公佈，截至今年3月底止全年業績，營業額567.5億元，按年減少14.9%，主要由於今年首季出現新冠肺炎疫情、國際金價飆升壓抑黃金產品的零售需求，以及香港的表現疲弱所致。期內，全年毛利161億元，按年下降13.5%。

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