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周生生將減港店 拓內地市場

2020-06-12 列印
　　周生生（116）主席兼集團總經理周永成昨表示，1、2月港澳同店銷售下跌40%，由於遊客區生意大減，近期情況亦未見有改善，未來將會縮減本港店舖，料今年約4至5間店舖不再續租，並會着力拓展內地市場。

　　周永成說，本地市場規模相比起內地為小，故未來計劃投放更多資源到內地市場，並進一步檢討開店策略。

　　另外，財務長兼公司秘書陳志光表示，集團已積極向業主商討減租，港澳地區減幅平均大約20%，但隨着疫情緩和，業主態度普遍較為強硬；續租方面，集團於港澳現時約有70間店舖，每年大約有三份一需要續租，而當中已有一半店舖於今年續租，減租幅度為30至40%，而今年大約有4至5間店舖不會續租。

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