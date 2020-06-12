劉鳴煒沽清華置 甘比三子女接手股份

人稱「大劉」的華人置業（127）創辦人劉鑾雄家族持股再有變動，劉鑾雄兒子、華置主席劉鳴煒據悉盡沽華置股份，悉數轉讓予繼母陳凱韻的三名子女。市場消息指，此舉乃劉鳴煒的個人投資分佈，其家族仍看好香港及華置的前景。



市場消息指，劉鳴煒已將持有華置的4.76億股或24.97%股權，全數轉讓予陳凱韻三名未成年子女，即劉秀樺、劉仲學和劉秀兒，陳凱韻則為這批股份的信託人。由於陳凱韻子女原本已持有9.54億股或50.02%股權，換言之，獲轉讓後將大幅增持華置股份至74.99%。今次交易未有交代轉讓方式及作價。



現時華置由執董陳凱韻及其姊妹陳詩韻和陳諾韻，以及老臣子林光蔚管理，主席劉鳴煒及其姑姐劉玉慧為非執董。劉嗚煒與陳凱韻子女的股份原本互相持有對方優先認購權，而劉嗚煒盡沽，意味放棄日後增持華置股份。



消息人士指，今次股權變動是基於劉鳴煒的個人投資分佈，劉氏家族繼續看好香港及華置前景，因而由其他家族成員增持。至於劉鳴煒仍然擔任華置主席，華置的整體運作及方針亦將一切如常，市場毋須作任何揣測。



甘比任股份信託人



華置股價上周五突飆升最多77%，高見6.42元，於其後數天回吐，昨日收市升3.77%報4.95元。以昨日市值94.43億元計，陳凱韻子女持有華置的股票價值急漲23.58億元，至70.82億元。上周股價波動引起市場關注大劉近況，當時發言人回應指，大劉身體健康。



現年69歲的大劉在《福布斯》香港富豪榜排名第四，身家達166億美元，於2014年辭去華置職務，其後在2017年，將持有74.99%股權轉讓予劉鳴煒及陳凱韻的子女，兩者分別獲得24.97%及50.02%股權。



