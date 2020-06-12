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聯儲局：維持零息至2022年底

2020-06-12 列印
　　美國聯儲局一如預期維持利率不變，並預測利率將維持現水平0%至0.25%直至2022年底，主席鮑威爾表示，局方甚至沒有想到要考慮加息，並承諾將使用一切工具支持美國經濟。

　　美聯儲議息後發表聲明，決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在0%至0.25%，並料利率維持這一目標範圍，直到有信心經濟已渡過近期的事件，並有望實現最大就業和價格穩定的目標。此外，未來幾個月，美聯儲將至少以目前的步速增加買債，即每月合共買債1200億美元，以維持市場暢順運作。

  本港金管局指，近期港匯再次觸發強方兌換保證，代表資金持續流入港元。

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