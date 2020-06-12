  • 2020年6月12日 星期五
  • 32º
  • 67%
熱門： 港台新冠肺炎香島中學六四顏武周

日報新聞 > 財經

新創建傳申內地不良資管牌照

2020-06-12 列印
　　近年涉足金融的新創建（659）據報已在中國申請不良資產管理牌照，或成首家非內地資本公司，進軍2.6萬億元人民幣不良資產市場。新創建發言人指不予置評。

  彭博引述消息人士指，新創建已在海南成立公司，並向中國銀保監申請牌照，若獲批將是首家非內地資本的持牌公司。報道指，尚未得知新創建會否合資營運，牌照申請過程亦存變數。

  今年全球爆發疫情大流行，評級機構標準普爾上月估計，中國不良資產比率較疫情前大增一倍，達10%，即增加8萬億元人民幣。而今年首階段中美貿易協議容許外資申請不良資產牌照，可直接從內地銀行接收不良資產。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd