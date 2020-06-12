中環IFC外望——Zara母企關全球1200分店

疫情重創服裝零售業，經營Zara、Bershka等快時尚品牌的西班牙服裝巨頭Inditex宣佈，今明兩年將關閉全球最多1200家分店，相當於總數的16%；未來將加大發展線上零售。Zara發言人回應，香港地區的所有門店仍正常營業，暫未收到關店通告；門店會否關閉的決定基於其銷售表現。



Inditex日前公佈截至4月底止第一財季業績，受疫情拖累，季內錄得虧損4.09億歐羅（約36億港元），為上市以來首次錄得虧損。期內88%的門店停業，銷售額按年跌44%至33億歐羅；惟線上銷售錄得五成的增長。截至4月底止，Inditex全球共有7412家品牌分店，包括2138間Zara。



集團稱，今明兩年將關閉小型及商圈重疊的分店最多約1200家，但亦會在優質地段增開新型門店，預計至2021年底整體店舖數約減至6700至6900家。另外，集團未來3年內將投資10億歐羅發展線上業務，預計2022年線上銷售佔總銷售額將達25%，去年該佔比為14%。



虛銀天星開業 3.6厘息吸客



試業了兩個多月的天星銀行（airstar）於昨天（11日）起正式開業，成為本港第2家正式營運的虛擬銀行。該行一開業，即推出星級存款優惠吸客，所有客戶均享3.6厘的活期存款息率，由昨起計有一年保證期，惟只限存款首2萬元可享此高息優惠。



3.6厘活期存息對小存戶實為佳音，因遠高於一般銀行0.001厘的活期息，相比市面上一般的定期存款息率也有相當吸引力。若小存戶在天星存放2萬元，在保證期內，若不提取存款，每月可收息60元，若由昨日開戶起計足一年，便可收息720元。現時存放2萬元在一般銀行的活期戶口則近乎無息收，一年都只收2角利息。



天星表明，在開業期間成功開戶的客戶可於開戶日起至明年6月10日期間，所享的3.6厘活期息保證不變。至於存款超出2萬元部份，又在100萬元以下的活期息則為0.5厘。



高瞻