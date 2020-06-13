外圍股市急瀉 恒指續跌178點

A股跌幅持續收窄，深成指數收市更倒升。上證指數收報2919點，跌0.04%，全周累計跌0.38%，中止連續兩周升勢；深成指數收報11251點，揚0.07%。
美擬再放水萬億美元
美國財長努欽表示，美國不能因疫情再次令經濟停擺，未來一個月將有逾一萬億美元救助資金流入經濟。對於中國在港訂立《港區國安法》，努欽考慮限制資金於香港流動，藍籌金融股走弱，滙控（005）跌1.45%，收報37.3元；恒生（011）降1.67%，收報129.5元。
相反，人民銀行稱要堅決斬斷跨境賭博資金鏈，但濠賭股銀娛（027）照升1.78%，收報54.45元；九龍倉置業（1997）升2.68%，收報34.45元，為升幅最大藍籌股。
新經濟股硬淨，美團（3690）創新高曾見170.1元，收升0.36%，報165.6元；微盟（2013）揚1.61%，收報9.45元；但阿里巴巴（9988）跌0.47%，收報212元；騰訊（700）則跌0.32%，收報441元。網上醫療股平安好醫生（1833）抽升8.47%，收報111.4元；阿里健康（241）漲4.72%，收報20.65元。
庫存飽和「三桶油」齊挫
美國原油庫存觸及歷史高位，拖累油價下挫，石油股中海油（883）插4.64%，收報8.83元，為表現最差藍籌股；中石油（857）跌2.92%，收報2.66元；中石化（386）降2.85%，收報3.41元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，恒指連日急升並挨近100天線（25200）後遇上阻力借勢回調，補回本月3日上升裂口，但短線會否再下試回補本月1日上升裂口，他認為機會相當低，料下周初於24000點水平徘徊。