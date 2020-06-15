中美關係緊張 疫情陰霾籠罩 港股本周料區間上落

上周中美緊張關係及疫情陰霾持續，恒指失守二萬五大關，並錄得三連跌，全周累跌469點或1.9%。市場人士認為，恒指本周將維持區間波動，仍看好新經濟股發展。港股上周三（10日）開始連挫三個交易日，但上周五收市時跌幅收窄，收報24301點，跌178點；全周累跌469點或1.9%。國指則收報9832點，跌112點；全周跌233點或2.3%。



東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，整體來看，恒指本周反覆偏弱；若中美關係生變，恒指有機會跌至23000點附近，料跌幅不會很大。對於中美關係，他又指，美國很多公司在內地及香港發展，料美國總統特朗普以「出口術」為主，不會做太大行動，不過須留意政治風險對股市可能造成的影響。本周美國將公佈多項經濟數據，龐寶林料將遜預期。



專家仍看好新經濟股



近期《港區國安法》、中美關係及美國第二波疫情令市場憂慮，光大新鴻基財富管理策略師溫傑預計，恒指將於23800至24600點區間波動，雖然美國再爆疫情，但料不會對港股有很大衝擊，港股升跌幅度有限。



他又指，未來新股將成焦點，料下半年新股市場繼續活躍。他又認為，內地經濟逐步回穩，本周經濟數據料表現不會太差，今年港股或慢步升至26500點。



溫傑續看好新經濟股，雖然過去兩周有部份舊經濟股表現不錯，但主因此前落後太多；新經濟股增長動力及投資潛力較吸引，每一次回調均值得投資者留意。



另外，高銀系近日遭信達（1359）追債15億元，高銀集團發聲明表示，事件進入司法程序，現階段不作評論。另一被告潘蘇通關連公司廣州富大則澄清，天津高銀由於國家稅收政策變化，無法如期將相關地產項目注入國威控制的銀基，而且因去年經濟形勢及今年疫情，雙方未能達成延期協議。



高銀系遭追債15億



該公司又斥責信達不顧及不可抗力等因素，在未知會合夥企業下，單方面鼓動國威發起訴訟，推動一場「左手打右手」的鬧劇，「在合作模式的變通和改善上死板及不作為」。