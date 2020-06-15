和電探索5G應用 背靠長和優勢獲利

本港5G服務推出逾兩個月，和電香港（215）執行董事兼行政總裁古星輝接受訪問時指出，進入5G時代，電訊商更多是依靠各自背後集團優勢，創造各種應用場景及推出新商業模式獲取盈利，惟目前大家仍在探索各種場景以及應用，就賺錢方案未有明確答案。



古星輝認為，5G服務競爭沒有剛出4G服務時大，因電訊商主要比併是虛擬市場開發，開發範疇多樣化，不需要直接競爭。他相信，母公司長和（001）會成為和電競爭中的重要優勢。他舉例指，和電香港目前嘗試將5G技術，應用在物流、貨櫃、物管、零售、商場以及住宅等場景，推出人工智能識別、機械人服務以及智慧零售等應用。其母企長和業務均有涉足上述行業，他指，「這些全都是和記優勢，競爭對手沒有的，就算想衝進來做也沒有條件」。



除了上述應用場景外，和電香港正考慮與不同藝術及演藝團體合作，推出5G演出解決方案。相關團體需要購買5G專用上傳設備，交付數據費用以及平台費等，則可使用5G技術做到線上畫聲同步的直播演出。古星輝表示，疫情令有關團體面臨生死攸關地步，加上政府早前推出5G技術資助計劃，最多能夠資助獲批項目涉及5G開支的50%，上限50萬元，相信5G直播業務會成為未來發展一大方向。



暫時無意降價搶客



和電旗下流動通訊品牌3香港，早於今年四月已推出5G服務，最平套餐月費388元，可使用100GB的5G數據用量，入場門檻在多間電訊商中屬較高水平。古星輝指，今年內未必是降低入場門檻好時機，若一味降價擴大市場份額，反而會因太多人使用5G網絡而「塞車」。他稱，公司首要任務是解決覆蓋問題，待覆蓋完善及頻譜容量擴大後，會考慮將門檻降低，例如繼續降低每GB費用，以吸引更多5G用戶。