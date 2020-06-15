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市場簡訊

2020-06-15 列印
——東方航空（670）昨日公佈，公司擬與海南省交通投資控股、三亞發展控股、上海吉祥航空，以及攜程旅遊網絡技術（上海）簽署《合作框架協議》，以共同出資在海南設立三亞國際航空，料未來註冊資本為30至60億元（人民幣，下同）。股權比例方面，東方航空佔51%、海南省交通投資控股佔10%、三亞發展控股佔10%、吉祥航空15%、攜程旅遊網絡技術佔14%。



——永利澳門（1128）公佈，與德意志銀行新加坡分行及初步買家，就發行2026年到期7.5億美元的5.5厘優先票據訂立購買協議。經扣除初步買家的折扣及佣金，以及由集團支付的估計提呈發售費用後，所得款項淨額將約7.43億美元。
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