新增病例升 早段曾急挫 杜指大波動 收市倒升157點

美國在經濟重啟後，部份地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股三大指數齊跌，杜指早段挫逾700點，後跌幅收窄至約140點，納指轉升。杜指早段報25465點，跌140點；標普500指數報3033點，跌7點；納指報9617點，升29點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25763點，升157點；納斯達克指數收報9726點，升137點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.68港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見439.92港元，較香港收市價升6.32港元。



航空旅遊零售回軟



於5月時，預料受惠美國經濟重啟的行業，由於目前市場擔憂若爆發第二波疫情，各州將可能再次加強封鎖措施，導致航空、旅遊及零售類的股價於近日回軟。



隨着美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎新增病例及住院人數皆呈現上升的現象。以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過前一周之前的平均值；華盛頓州衞生部也發佈報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。



紐約州雖然新增及死亡人數，均低於4月初的高峰，但州長科莫（Andrew Cuomo）警告，由於有超過2.5萬宗違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。



港股插524點穿二萬四



市場憂慮美國爆發第二波新冠疫情，加上中國北京疫情亦有反彈，觸發投資者恐慌情緒，恒指昨低開低走，失守二萬四，午後在美股期貨急挫近900點之下跌勢轉急，曾插616點，低見23684，創本月1日以來新低，收23776點，挫524點，四日累瀉1280點；主板成交1280億元。



中、美均出現疫情回升現象，北京部份地區又要實行封閉管理，令投資者憂慮經濟重啟難度大增，V形反彈可能落空。疫情復發陰霾拖累藍籌股近乎全線走弱，滙控（005）走低2.15%，收報36.5元；友邦（1299）降3.08%，收69.2元；以上兩隻重磅股已推低大市126點。



創科（669）急插4.87%，收報70.35元，為表現最差藍籌；長建（1038）逆市靠穩，微升0.24%，收報41.25元，已是表現最佳藍籌股。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，第二波疫情對內地城市的影響範圍和嚴重性尚算未知知數，但他相信中國政府將吸取過往經驗應對疫情，並指出應對次輪的表現理應較首輪為佳及迅速，因此，他預料恒指23000及22600將獲得較大的支持。