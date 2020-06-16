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大摩料港次季GDP降9.4%

2020-06-16 列印
　　新股市場活躍，港匯持續強勢，金管局本月以來11度入市，共沽出約288億港元，但「港區國安法」帶來的政治陰霾持續，市場擔憂聯繫匯率制度脫鈎，摩根士丹利就保持樂觀，認為制度會維持穩健；惟預計本港次季經濟或收縮9.4%，經濟復原速度亦跑輸亞洲。高盛亦認為，主導港匯的因素為全球事件，港元匯價未來12個月內將維持於強方區域。

　　港元匯價踏入6月以來持續偏強，並不斷觸及7.75強方兌換保證，金管局本月11度入市，向市場注資；若計入4月的6度入市，則共計17次入市，合計沽出約495億港元，銀行體系總結餘今日因而升至1235.61億港元。港匯昨日於7.75至7.7509之間波動，截至昨晚8時報7.7501。
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